Фото из архива "МГ" В 2016 году вручение знаков "Алтын белги" прошло на новой площади города из-за ремонта проспекта Достык и желтого уровня террористической опасности в стране. Однако в этом году власти города думают и вовсе не проводить торжественное мероприятие вне школ. По словам учителей городских школ, выпускной на площади уже отменили, однако по какой именно причине, пока неизвестно. Стоит отметить, что 1 мая на новой площади был проведен парад, где собралось огромное количество людей, но шествия так и не получилось - площадь оказалась слишком маленькой. Руководитель управления образования ЗКО Айгуль МЫНБАЕВА на последнем брифинге рассказала, что распоряжение о проведении выпускного на площади к ним еще не приходило. Напомним, в 2017 году в ЗКО школу заканчивают 4206 11-классников.