Образовательный центр открылся в нашем городе в прошлом году и уже успел приобрести популярность у многих родителей. Здесь обучаются дети от 4 до 16 лет. Наступают летние каникулы, и 4-го июня центр открывает детский образовательный лагерь для детей в возрасте от 6 до 12 лет с казахским и русским языками обучения. - Опытные преподаватели нашего центра будут обучать детей ментальной арифметике, каллиграфии, английскому языку. Помимо занятий ребята будут заниматься творчеством: рисованием, аппликациями, лепкой и многим другим. А также их ожидают познавательные игры, интересные экскурсии с фотосессиями по городу, пикники в парке и спортивные мероприятия «Веселые старты», - рассказала заместитель директора центра развития и образования детей «Умная синица» Тогжан АДИЛЬХАНОВА. - Для детей в нашем лагере будут созданы все условия для того, чтобы они развивали свои навыки, получали новые умения, расширяли кругозор, чтобы ребята становились более коммуникабельными и находчивыми. Отдых и занятия для детей будут проходить 3 раза в неделю, в две смены на выбор, в удобное для родителей время: с 9 до 12 часов и с 13.30 до 16.30 часов. Стоимость посещения лагеря за один месяц 27000 тенге. В стоимость входят 48 часов обучения по четырём предметам и полдник. Если родители приводят двоих и более детей, на второго и последующего ребенка по оплате предоставляется скидка 10%. - 1 и 2 июня в нашем образовательном центре пройдут Дни открытых дверей для всех желающих. Здесь будут организованы мастер-классы для детей: пройдут бесплатные пробные занятия. Наших гостей ожидает праздничный фуршет с угощениями и розыгрыш подарочных скидочных сертификатов на обучение в центре, - продолжила Тогжан АДИЛЬХАНОВА. В центре также есть специальная программа – подготовка к школе. Это прекрасный выход для родителей, которые озадачены, чем же занять ребенка после выпуска из детского сада. То есть по этой программе детей уже подготовят к нулевому классу: как общаться со сверстниками, основам письма, математики и знанию алфавита. Занятия по программе «Подготовка к школе» проходят три раза в неделю по 2 часа, стоимость курса на месяц 18000 тенге. Занятия проходят в мини-группах по 4-5 ученика, тем самым уделяется пристальное внимание каждому ребенку. В центре можно записаться в продленную группу будущего учебного года. Родители могут быть уверены в том, что их детям помогут выполнить домашние задания и закрепить знания по пройденным учебным материалам.