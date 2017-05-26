ЧП произошло 25 мая на трассе в Жангалинском районе. Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, данный факт расследуется Жангалинским РОВД и квалифицируется как несчастный случай. Выяснилось, что кабина грузового автомобиля загорелась прямо на ходу, в этот момент в кузове находилось несколько голов лошадей, которые сгорели вместе с автомобилем. Причины возгорания, подробности и ущерб устанавливаются. На видео, которое распространяется в соцсетях, закадровый голос сообщает, что машина с лошадьми возвращалась со скачек, и скакуны там победили. k57N2tRGMIM