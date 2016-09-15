Сегодня, 15 сентября, родителей детей с ограниченными возможностями пригласили на встречу с представителями неправительственных организаций. - За 10 лет жизнь детей с ограниченными возможностями улучшается. Тогда проблемы своего ребенка невозможно было решить. Ребенка просто некуда было водить. За это время только в нашем городе в СОШ №3 и №19 были открыты классы для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, медико-социальное учреждение для детей с психоневрологическими патологиями "Шапагат". Были открыты инклюзивные кабинеты, коррекционные классы. 10 лет назад ничего этого практически не было, - говорит председатель ОО "Байтерек" Мерует САНКАЕВА. - В прошлом году мы начали открытие полустационаров в неправительственном секторе. Это центры для кратковременного пребывания детей с тяжелыми патологиями. Уже в этом году мы хотим охватить 60 таких детей, на сегодняшний день их посещают 22 ребенка. Сын Татьяны ШАРИПОВОЙ посещает такой стационар. - Мы посещаем "Байтерек" уже два года. Результаты колоссальные. Если раньше сын (у него ДЦП - прим.автора) практически не двигался, то сейчас он уже ходит. И очень важным является то, что ребенок общается с другими детьми. Раньше мы выходили на улицу, там играли другие дети, было шумно, мой сын тут же начинал плакать, потому что он редко видел своих сверстников. Сейчас все по-другому. Наши дети общаются, играются, развиваются. Родителям здоровых детей, конечно, не понять этого, - говорит Татьяна ШАРИПОВА. По словам Мерует САНКАЕВОЙ, в настоящее время в Уральске насчитывается около трех тысяч детей с ограниченными возможностями и 1118 из них имеют группу инвалидности. - Проблемы детей с ограниченными возможностями на этом не заканчиваются. Сейчас моему ребенку 16 лет, и если для маленьких детей у нас имеются кабинеты, классы и центры, то для подростков таких условий нет. Думаю, чтобы эта проблема была решена понадобится еще несколько лет, - говорит она. Между тем, ранее прокуроры рассказали о проблемах детей-инвалидов. Началось действо с доклада старшего помощника прокурор города Алмагуль ИСМАГУЛОВОЙ, которая сообщила, что по итогам проверки 68 должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности. - Мы выяснили, что из 8 специальных коррекционных организаций, предусмотренных для детей с ограниченными возможностями, в Уральске существуют только три, - начала свой доклад ИСМАГУЛОВА. - Нет школ для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением речи, с задержкой психического развития, с расстройством эмоционально-волевой сферы и поведения, со сложными нарушениями, в том числе со слепоглухотой. Из 282 детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата возможность получать обучение в коррекционных классах имеют только 28 школьников, так как таких классов в Уральске всего 4.