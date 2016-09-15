Сегодня, 15 сентября, в ДК "Молодежи" прошла ярмарка вакансий. Как рассказала одна из пришедших безработных Нуржамал ИХСАНОВА, она числится в списке безработных в отделе занятости с начала этого года, но работу пока ей никакую не предложили, ссылаясь на то, что вакансий для нее нет. - Я несколько лет назад устроилась через биржу труда техничкой в военную школу, но в 2014 году меня сбила машина, и я два года лежала и не могла работать. Сейчас я вновь встала на учет, но мне говорят, что до конца года работы для меня нет. Сегодня, прийдя на ярмарку, я вижу, что здесь полно разных вакансий, но почему-то отдел занятости мне их не предлагал. Мне 47 лет, я инвалид третьей группы по слуху, но готова идти на любую работу, потому что живу с дочерью на квартире и нам нужны деньги, - сообщила Нуржамал ИХСАНОВА. - Сегодня на бирже труда так называемый день отметок, когда безработные приходят отмечаться, что до сих пор нуждаются в работе, но в отделе занятости все закрыто. Люди просто пришли и ушли. Нас никто даже не предупредил об этом. Заместитель руководителя отдела занятости и социальных программ Кырмызы АЙТКАЛИЕВА отметила, что объявление о проведении ярмарки висит в отделе занятости уже долгое время, и всех безработных они пригласили. - Здесь представлены вакансии не только те, которые есть в нашей базе данных. Если говорить о том, что мы не предлагаем ту или иную профессию, то это только потому, что человек не подходит по квалификации, которую требует работодатель, - пояснила Кырмызы АЙТКАЛИЕВА. - В первую очередь на работу мы устраиваем инвалидов, конечно, при наличии у них индивидуального плана реабилитации, где должно быть указано, что он трудоспособен. Всего в нашей базе на сегодняшний день представлено 1328 вакансий. Сейчас на общественных работах у нас находятся 275 человек, из них 94 это люди, имеющие инвалидность. По словам заместителя руководителя отдела занятости и соцпрограмм Кырмызы АЙТКАЛИЕВА, в этом году проводится уже седьмая ярмарка вакансий. - Сегодня в ярмарке принимают участие 44 компании, которые представили 357 вакансий. Самыми востребованными профессиями сейчас являются рабочие специальности. Это слесари, строители, плотники, фрезеровщики, инженеры всех направлений и разнорабочие, - отметила Кырмызы АЙТКАЛИЕВА . - По результатам прошлых ярмарок мы трудоустроили 511 человек, из них на постоянную работу - 201 человека. В прошлом году на постоянные рабочие места были устроены 196 человек. Также Кырмызы АЙТКАЛИЕВА отметила, что всего на бирже труда состоят 1084 безработных, из них 201 - это инвалиды разных групп.