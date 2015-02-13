ee755b3ae82137b393a5b1dddb329b22__560xСекс-игрушка попала в кадр на фото блогера сообщает super.ru. С 19-летним Ромой Желудем, не оставляющим попыток стать певцом, случился досадный казус. Пикантный конфуз привел в шок юных поклонниц знаменитого тинейджера. На снимке из ванной комнаты, размещенном юношей на своей странице в «Инстаграме», внимательные интернет-пользователи разглядели предмет, очень похожий на резиновый фаллос. Фото привело в шок тысячи поклонниц юного певца. Интернет-блогеры успели сохранить скандальный снимок. Находку принялись обсуждать фанаты певца, однако Желудь тут же удалил снимок и через какое-то время опубликовал уже отредактированную версию скандальной фотографии, где на месте секс-игрушки зияло черное пятно. Обнаружив досадный казус, Желудь удалил фото и через пару минут опубликовал уже отредактированный снимок. Впрочем, интернет-пользователи успели сохранить скандальную фотографию. На все вопросы о том, как в ванной комнате кумира школьниц оказался фаллоимитатор, сам Рома Желудь пока отвечать отказывается. 135f61f0d04be9e86f86dbef8750c0e0__560x ae6172665d61d8fef8673b6a8f290e5e__560x 50055047aac4f4b927480f4c7ce00a6e__560x Источник фото: Социальные сети