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В ВКО у браконьеров нашли 200 литров икры и 700 кг рыбы

Әсемай Талғатқызы
В ВКО у браконьеров нашли 200 литров икры и 700 кг рыбы
Фото: Polisia.kz

В Восточно-Казахстанской области пресечена деятельность группы, подозреваемой в незаконном вылове рыбы. В ходе спецоперации изъяты сотни килограммов продукции, передает МойГород со ссылкой на Polisia.kz.

По данным полиции, в Маркакольском районе сотрудники правоохранительных органов совместно с департаментом КНБ выявили группу из шести человек, занимавшихся браконьерством. В ведомстве уточнили, что возраст подозреваемых составляет от 23 до 50 лет.

Во время обысков в селах Маркаколь и Урунхайка было изъято более 700 килограммов рыбы, свыше 200 литров икры ускуча, а также рыболовные сети, снасти, оборудование, радиостанции и другие предметы, использовавшиеся в противоправной деятельности.

По данным фактам начаты досудебные расследования по нескольким статьям Уголовного кодекса.

“Подозреваемые с санкции помещены под домашний арест”, – сообщили в полиции.

В настоящее время следственные органы устанавливают все обстоятельства дела, а также проверяют возможных соучастников и каналы сбыта незаконно добытой продукции.

браконьеры ВКО

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