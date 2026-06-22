В ВКО у браконьеров нашли 200 литров икры и 700 кг рыбы

В Восточно-Казахстанской области пресечена деятельность группы, подозреваемой в незаконном вылове рыбы. В ходе спецоперации изъяты сотни килограммов продукции, передает МойГород со ссылкой на Polisia.kz.

По данным полиции, в Маркакольском районе сотрудники правоохранительных органов совместно с департаментом КНБ выявили группу из шести человек, занимавшихся браконьерством. В ведомстве уточнили, что возраст подозреваемых составляет от 23 до 50 лет.

Во время обысков в селах Маркаколь и Урунхайка было изъято более 700 килограммов рыбы, свыше 200 литров икры ускуча, а также рыболовные сети, снасти, оборудование, радиостанции и другие предметы, использовавшиеся в противоправной деятельности.

По данным фактам начаты досудебные расследования по нескольким статьям Уголовного кодекса.

“Подозреваемые с санкции помещены под домашний арест”, – сообщили в полиции.

В настоящее время следственные органы устанавливают все обстоятельства дела, а также проверяют возможных соучастников и каналы сбыта незаконно добытой продукции.