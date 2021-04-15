В ВОЗ заявили о росте смертности от COVID-19 в мире

Глава организации подчеркнул, что короновирус – это не грипп. Какие последствия могут грозить тем, кто переболел им, неизвестно, сообщает Informburo.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" В течение семи недель в мире растёт количество новых случаев заражения коронавирусом, смертность от Covid-19 увеличивается уже месяц. Об этом на брифинге заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. - В январе и феврале в мире наблюдалось снижение числа случаев заболевания в течение шести недель подряд. К настоящему времени мы наблюдаем рост числа случаев заболевания в течение семи недель подряд