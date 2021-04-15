В ВОЗ заявили о росте смертности от COVID-19 в мире

Глава организации подчеркнул, что короновирус – это не грипп. Какие последствия могут грозить тем, кто переболел им, неизвестно, сообщает Informburo.kz.Иллюстративное фото из архива "МГ" В течение семи недель в мире растёт количество новых случаев заражения коронавирусом, смертность от Covid-19 увеличивается уже месяц. Об этом на брифинге заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. - В январе и феврале в мире наблюдалось снижение числа случаев заболевания в течение шести недель подряд. К настоящему времени мы наблюдаем рост числа случаев заболевания в течение семи недель подряд, число смертей растёт в течение четырёх недель. В нескольких странах Азии и Ближнего Востока наблюдается значительный рост заболеваемости. И это несмотря на то, что в настоящее время во всём мире введено более 780 миллионов доз вакцины, – сказал глава ВОЗ. Он напомнил, что вакцинация – важный и мощный инструмент, но не единственный. И призвал по-прежнему соблюдать социальное дистанцирование, носить маски и мыть руки.
- ВОЗ не хочет бесконечных блокировок. Мы тоже хотим, чтобы общества и экономика вновь открылись, а путешествия и торговля возобновились. Но прямо сейчас отделения интенсивной терапии во многих странах переполнены, и люди умирают. В некоторых странах, несмотря на продолжающееся распространение вируса, рестораны и ночные клубы переполнены, рынки открыты и переполнены, и немногие люди принимают меры предосторожности, – заметил Тедрос Адханом Гебрейесус.Он подчеркнул, что многие молодые люди не осознают негативных последствий Covid-19.
- Это заболевание – не грипп. Умерли молодые, здоровые люди. И мы до сих пор не до конца понимаем долгосрочные последствия инфекции для тех, кто выжил. Многие люди, перенёсшие болезнь даже в лёгкой форме, сообщают о симптомах, которые остаются долгое время, включая усталость, слабость, головокружение, тремор, бессонницу, депрессию, беспокойство, боли в суставах, стеснение в груди и многое другое, – сказал гендиректор организации.По данным ВОЗ, с начала пандемии в мире зарегистрировано 135 646 617 подтверждённых случаев Covid-19, умерли 2 930 732 человека. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.