В Windows 10 вернут пасьянс «Косынка»

С последним обновлением для операционной системы Windows 10, которая выйдет летом 2015 года, в раздел «Игры» меню «Пуск» вернется пасьянс «Косынка». Об этом написало издание The Vergе сообщает lenta.ru. В Windows 8 классические игры («Косынка», «Червы» и «Сапер») убраны из списка предустановленных программ. Их обновленные версии можно было бесплатно загрузить из онлайн-магазина Windows Store. Однако вместе с возвращенным Windows 10 меню «Пуск» разработчики приняли решение вернуть и «Косынку» — в честь 25-летнего юбилея игры. О судьбе остальных игровых приложений в новой операционной системе по