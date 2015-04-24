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В Windows 10 вернут пасьянс «Косынка»

С последним обновлением для операционной системы Windows 10, которая выйдет летом 2015 года, в раздел «Игры» меню «Пуск» вернется пасьянс «Косынка». Об этом написало издание The Vergе сообщает lenta.ru. В Windows 8 классические игры («Косынка», «Червы» и «Сапер») убраны из списка предустановленных программ. Их обновленные версии можно было бесплатно загрузить из онлайн-магазина Windows Store. Однако вместе с возвращенным Windows 10 меню «Пуск» разработчики приняли решение вернуть и «Косынку» — в честь 25-летнего юбилея игры. О судьбе остальных игровых приложений в новой операционной системе по
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В Windows 10 вернут пасьянс «Косынка»
pic_3cd3315a0bf452e3b2bffc594aebb742
pic_3cd3315a0bf452e3b2bffc594aebb742
С последним обновлением для операционной системы Windows 10, которая выйдет летом 2015 года, в раздел «Игры» меню «Пуск» вернется пасьянс «Косынка». Об этом написало издание The Vergе сообщает lenta.ru. В Windows 8 классические игры («Косынка», «Червы» и «Сапер») убраны из списка предустановленных программ. Их обновленные версии можно было бесплатно загрузить из онлайн-магазина Windows Store. Однако вместе с возвращенным Windows 10 меню «Пуск» разработчики приняли решение вернуть и «Косынку» — в честь 25-летнего юбилея игры. О судьбе остальных игровых приложений в новой операционной системе пока не сообщается. Операционная система Windows 10 была впервые представлена в сентябре 2014-го. Среди ключевых изменений — возврат меню «Пуск» в расширенной версии, с помощью которой пользователи могут просматривать списки часто используемых файлов и программ, и новая кнопка управления задачами, позволяющая увидеть все запущенные приложения и файлы и быстро переключаться между ними. На компьютеры с Windows 7 и Windows 8 новую систему можно будет установить бесплатно.

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