9 февраля состоялось торжественное открытие детского центра творчества "Шабыт", который расположен в поселке Зачаганск. К слову, ранее в этом здании располагался банкетный зал "Той сарайы". – Владельцы ресторанов и кафе были вынуждены приостановить свой бизнес из-за пандемии. Аким области предложил им переоборудовать свои помещения под центры творчества и кружки. Рестораторы пошли на встречу и начали переформатировать свой бизнес. Так, ресторан «Той сарайы» был преобразован в социальный объект. Творческий центр «Шабыт» будет функционировать при центре внеклассной работы отдела образования Уральска, - сообщили в пресс-службе акима города. К слову, в центре "Шабыт" действуют 14 кружков, ориентированных на дополнительное образование детей. Здесь дети могут посещать кружки по вокалу, танцам, домбре, тогызкумалаку, рукоделию, шахматам, шашкам, канатной гребле, песочной живописи, кондитерскому и изобразительному искусству. Кроме этого, в центре будут работать мини и медиацентры для маленьких жителей Зачаганска. Аким города Абат Шыныбеков поздравил жителей поселка, пожелал успехов в работе центра и отметил, что именно в этом районе города планировалось открыть подобный центр. - Сегодня мы являемся свидетелями большой инициативы. Как известно, пандемия коронавируса, поразившая мир в 2020 году, заняла особое место в жизни каждого человека. Она затронула различные отрасли экономики. Многие предприятия остановились. Главное - это меры по повышению благосостояния граждан. Одно из основных направлений - дать нашим детям качественное образование и воспитание. Давно планировалось открыть детский центр в поселке Зачаганск. В результате поддержки предпринимателей и государства мы дарим детям радость и счастливые улыбки, - сказал Абат Шыныбеков. Владелец ресторана Нуржан Абдрахманов говорит, что банкетный зал открыл в 2017 году, а в марте прошлого года из-за пандемии вынужден был приостановить деятельность увеселительного заведения. - На государственном портале я увидел информацию о том, что центр ищет здание и принял участие в конкурсе на аренду помещения. Я отремонтировал ресторан и снабдил его необходимым оборудованием. Для меня важно, чтобы здание не пустовало и приносило пользу стране, - говорит Нуржан Абдрахманов. По данным городского отдела образования, в настоящее время в Уральске обучаются более 52 тысячи школьников.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.