В жилом комплексе Астаны из-за сырости бурно разрослись грибы

В паркинге жилого комплекса «Ишим», расположенного на левом берегу Астаны, активно растут грибы, сообщает Nur.kz. Грибы на стенах ЖК «Ишим». Фото: facebook.com Фото, проиллюстрировавшее это заявление, опубликовала на своей странице пользователь соцсети Facebook Gaukhar Kerimova, сопроводив его подписью: «Логично, сезон дождей — это сезон грибов)) Астана, Левый берег, паркинг ЖК «Ишим»» (орфография и пунктуация автора сохранены). На снимке видно, что грибы активно разрослись в трещине, образовавшейся в углу. Некоторые комментаторы саркастично отметили, что благодаря плодородным стенам ЖК теперь