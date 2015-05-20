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В жилом комплексе Астаны из-за сырости бурно разрослись грибы

В паркинге жилого комплекса «Ишим», расположенного на левом берегу Астаны, активно растут грибы, сообщает Nur.kz. Грибы на стенах ЖК «Ишим». Фото: facebook.com Фото, проиллюстрировавшее это заявление, опубликовала на своей странице пользователь соцсети Facebook Gaukhar Kerimova, сопроводив его подписью: «Логично, сезон дождей — это сезон грибов)) Астана, Левый берег, паркинг ЖК «Ишим»» (орфография и пунктуация автора сохранены). На снимке видно, что грибы активно разрослись в трещине, образовавшейся в углу. Некоторые комментаторы саркастично отметили, что благодаря плодородным стенам ЖК теперь
Marat
В жилом комплексе Астаны из-за сырости бурно разрослись грибы
В паркинге жилого комплекса «Ишим», расположенного на левом берегу Астаны, активно растут грибы, сообщает Nur.kz.
Грибы на стенах ЖК «Ишим». Фото: facebook.com
Грибы на стенах ЖК «Ишим». Фото: facebook.com
 Грибы на стенах ЖК «Ишим». Фото: facebook.com Фото, проиллюстрировавшее это заявление, опубликовала на своей странице пользователь соцсети Facebook Gaukhar Kerimova, сопроводив его подписью: «Логично, сезон дождей — это сезон грибов)) Астана, Левый берег, паркинг ЖК «Ишим»» (орфография и пунктуация автора сохранены). На снимке видно, что грибы активно разрослись в трещине, образовавшейся в углу. Некоторые комментаторы саркастично отметили, что благодаря плодородным стенам ЖК теперь и в лес ходить не надо.
Фото пользователя Gaukhar Kerimova
Фото пользователя Gaukhar Kerimova
 Фото пользователя Gaukhar Kerimova Фото с сайта Nur.kz  

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