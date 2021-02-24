В настоящее время предприниматели могут подать заявки на субсидируемое строительство, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 50% затрат при строительстве домов для своих рабочих выплатит государство предпринимателям ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал руководитель управления строительства Алибек Антазиев, на сегодняшний день отделом комитета по делам строительства РК разрабатывается и внедряется по программе "Нурлы жер" новый механизм строительства на селе. - Теперь каждый работодатель, который желает улучшить жилищные условия своим рабочим, может построить для них дом, при этом государство будет субсидировать 50% затрат при строительстве. Основные требования, чтобы стоимость жилья не превышала 10 миллионов тенге, дом был площадью не более 100 квадратных метров, застройщик должен иметь на селе собственный земельный участок и проектно-сметную документацию. В начале реализации проекта застройщик должен заключить договор с местным исполнительным органом (МИО), с районными отделами строительства, а уже после эксплуатации МИО будут субсидировать 50% от стоимости жилья, - пояснил Алибек Антазиев. Стоит отметить, что акиматом ЗКО подана заявка в комитет по делам строительства РК на реализацию 500 таких домов. Впрочем, комитет поддержал эту заявку. - Сейчас еще можно подать заявку, поэтому все желающие могут обратиться к нам, - отметил Алибек Антазиев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  