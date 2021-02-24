Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал руководитель управления строительства Алибек Антазиев, на сегодняшний день отделом комитета по делам строительства РК разрабатывается и внедряется по программе "Нурлы жер" новый механизм строительства на селе. - Теперь каждый работодатель, который желает улучшить жилищные условия своим рабочим, может построить для них дом, при этом государство будет субсидировать 50% затрат при строительстве. Основные требования, чтобы стоимость жилья не превышала 10 миллионов тенге, дом был площадью не более 100 квадратных метров, застройщик должен иметь на селе собственный земельный участок и проектно-сметную документацию. В начале реализации проекта застройщик должен заключить договор с местным исполнительным органом (МИО), с районными отделами строительства, а уже после эксплуатации МИО будут субсидировать 50% от стоимости жилья, - пояснил Алибек Антазиев. Стоит отметить, что акиматом ЗКО подана заявка в комитет по делам строительства РК на реализацию 500 таких домов. Впрочем, комитет поддержал эту заявку. - Сейчас еще можно подать заявку, поэтому все желающие могут обратиться к нам, - отметил Алибек Антазиев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.