В ЗКО 70 человек неожиданно для себя стали должниками по кредитам: делами занялись прокуроры

Мошенники незаконно одобряли займы на казахстанцев, после чего выводили деньги через дропперов.

В Западно-Казахстанской области под следствие попали микрофинансовые организации, через которые мошенники незаконно оформляли онлайн-займы на ничего не подозревающих граждан. На данный момент от действий преступников пострадали уже 70 человек, сообщили в прокуратуре региона.

Следствием установлено, что злоумышленники использовали информационные системы для обхода цифровой защиты при получении микрокредитов.

- 4 февраля 2026 года неустановленное лицо через микрофинансовую организацию незаконно оформило кредит на имя гражданина Республики Казахстан. Установлено, что потерпевший не предоставлял свои биометрические данные для получения онлайн-кредита. Вместо этого мошенническим путем были использованы данные третьего лица, - рассказали в прокуратуре региона.

По аналогичной схеме аферисты действовали и через другое МФО. Они незаконно одобряли займы на казахстанцев, после чего выводили деньги, переводя их на счета дропперов и далее конечным получателям.

В настоящее время по всем выявленным фактам проводится досудебное расследование.