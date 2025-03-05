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Социум Экономика

70 семей ЗКО получат льготную ипотеку по жилищной программе «Жайык жастары»

Максимальная стоимость жилья 18 миллионов тенге. Первоначальный взнос 10%.
Жулдызхан Хасангалиева
70 семей ЗКО получат льготную ипотеку по жилищной программе «Жайык жастары»

Руководитель управления общественного развития ЗКО Дархан Кадралиев сообщил, что льготная жилищная программа «Жайык жастары» продолжится. Это областной проект с выгодными условиями, который помогает молодежи получить доступное жилье. В прошлом году молодёжь предложила продолжить программу, и аким области поддержал эту инициативу.

В 2024 году по программе «Жайык жастары» планировалось помочь 40 молодым семьям, но в итоге жильё получила 41 семья. В конце года областной маслихат ЗКО выделил 1,26 миллиарда тенге на продолжение программы. В 2025 году планируется обеспечить жильём 70 молодых семей. 

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Условия программы:

  • Максимальная стоимость жилья – 18 млн тенге,
  • Срок кредита – до 19 лет,
  • Процентная ставка – 5%,
  • Первоначальный взнос – 10% (1,8 млн тенге).

Что нужно для участия:

  • Наличие гражданства Республики Казахстан,
  • Возраст участника должен быть в пределах 21-35 лет,
  • Подать заявку может только один из супругов;
  • Участник должен иметь постоянную регистрацию в Западно-Казахстанской области в течение последнего года;
  • В течение последнего года должны быть произведены пенсионные отчисления;
  • У участника и членов его семьи не должно быть жилья в собственности в течение последних 5 лет.

Какая категория молодежи может участвовать в программе:

  • Работники здравоохранения, образования, культуры, спорта;
  • Работники коммунальных предприятий области (Коммунальные государственные учреждения, государственные коммунальные казенные предприятия, государственные коммунальные предприятия с правом хозяйственного ведения, акционерные общества и ТОО, в которых государство является 100% собственником).
  • Работники государственных и правоохранительных органов,
  • Представители молодежных общественных объединений.

Как происходит подсчет баллов для кандидатов:

  • За первого ребенка – 1,5 балла;
  • За каждого следующего ребенка – 1 балл;
  • За каждый год в зарегистрированном браке – 1 балл;
  • Для социально уязвимых граждан – 1 балл;
  • За каждый 10% накоплений на счету в «Отбасы банке» – 1 балл (Если 20%, то – 2 балла, если 30%, то – 3 балла соответственно).

Чтобы подать заявку, потребуется электронная цифровая подпись (ЭЦП). Заявка подается через сайт qr.gov.kz. После регистрации в главном меню нужно выбрать раздел «Программа «Жайык жастары». Затем откроется личный кабинет, где необходимо заполнить форму, указав род деятельности, семейное положение, количество детей, место работы, информацию о накоплениях в Отбасы банке и другие необходимые данные. После этого информация сохраняется. В ведомстве подчеркнули, что подача ложных или фальсифицированных данных приведет к исключению из списка кандидатов. 

После подачи заявки в личном кабинете появится уведомление о ее принятии, а также количество набранных баллов. Затем составят список кандидатов по 8 категориям, и их документы проверит комиссия, утвержденная распоряжением акима области. Если комиссия одобрит заявку, кандидат в течение 5 рабочих дней должен обратиться в областной филиал Отбасы банка, чтобы подтвердить платежеспособность. В случае отказа его исключат из списка, а на освободившееся место примут следующего по рейтингу участника.

Дархан Кадралиев отметил, что процесс отбора проходит строго по правилам, а справедливость распределения жилья контролируется комиссией. Если у вас возникнут дополнительные вопросы по программе, вы можете обратиться к специалисту Ресурсного центра по работе с молодежью ЗКО по номеру 87051430606 (Нұрсұлтан).

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