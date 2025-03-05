70 семей ЗКО получат льготную ипотеку по жилищной программе «Жайык жастары»

Руководитель управления общественного развития ЗКО Дархан Кадралиев сообщил, что льготная жилищная программа «Жайык жастары» продолжится. Это областной проект с выгодными условиями, который помогает молодежи получить доступное жилье. В прошлом году молодёжь предложила продолжить программу, и аким области поддержал эту инициативу.

В 2024 году по программе «Жайык жастары» планировалось помочь 40 молодым семьям, но в итоге жильё получила 41 семья. В конце года областной маслихат ЗКО выделил 1,26 миллиарда тенге на продолжение программы. В 2025 году планируется обеспечить жильём 70 молодых семей.

Условия программы:

Максимальная стоимость жилья – 18 млн тенге,

Срок кредита – до 19 лет,

Процентная ставка – 5%,

Первоначальный взнос – 10% (1,8 млн тенге).

Что нужно для участия:

Наличие гражданства Республики Казахстан,

Возраст участника должен быть в пределах 21-35 лет,

Подать заявку может только один из супругов;

Участник должен иметь постоянную регистрацию в Западно-Казахстанской области в течение последнего года;

В течение последнего года должны быть произведены пенсионные отчисления;

У участника и членов его семьи не должно быть жилья в собственности в течение последних 5 лет.

Какая категория молодежи может участвовать в программе:

Работники здравоохранения, образования, культуры, спорта;

Работники коммунальных предприятий области (Коммунальные государственные учреждения, государственные коммунальные казенные предприятия, государственные коммунальные предприятия с правом хозяйственного ведения, акционерные общества и ТОО, в которых государство является 100% собственником).

Работники государственных и правоохранительных органов,

Представители молодежных общественных объединений.

Как происходит подсчет баллов для кандидатов:

За первого ребенка – 1,5 балла;

За каждого следующего ребенка – 1 балл;

За каждый год в зарегистрированном браке – 1 балл;

Для социально уязвимых граждан – 1 балл;

За каждый 10% накоплений на счету в «Отбасы банке» – 1 балл (Если 20%, то – 2 балла, если 30%, то – 3 балла соответственно).

Чтобы подать заявку, потребуется электронная цифровая подпись (ЭЦП). Заявка подается через сайт qr.gov.kz. После регистрации в главном меню нужно выбрать раздел «Программа «Жайык жастары». Затем откроется личный кабинет, где необходимо заполнить форму, указав род деятельности, семейное положение, количество детей, место работы, информацию о накоплениях в Отбасы банке и другие необходимые данные. После этого информация сохраняется. В ведомстве подчеркнули, что подача ложных или фальсифицированных данных приведет к исключению из списка кандидатов.

После подачи заявки в личном кабинете появится уведомление о ее принятии, а также количество набранных баллов. Затем составят список кандидатов по 8 категориям, и их документы проверит комиссия, утвержденная распоряжением акима области. Если комиссия одобрит заявку, кандидат в течение 5 рабочих дней должен обратиться в областной филиал Отбасы банка, чтобы подтвердить платежеспособность. В случае отказа его исключат из списка, а на освободившееся место примут следующего по рейтингу участника.

Дархан Кадралиев отметил, что процесс отбора проходит строго по правилам, а справедливость распределения жилья контролируется комиссией. Если у вас возникнут дополнительные вопросы по программе, вы можете обратиться к специалисту Ресурсного центра по работе с молодежью ЗКО по номеру 87051430606 (Нұрсұлтан).