Как рассказали в департаменте охраны общественного здоровья ЗКО, ежегодно в области за медицинской помощью обращаются около 400 человек, которые пострадали от этих особо опасных насекомых. – В 2017 году зарегистрировано 313 случаев, в 2018 году - 396, а с начала 2019 года уже 87 человек обратились за помощью. Все укусы клещами прошли без осложнений. Пик укусов обычно приходится на май-июнь, но опасность сохраняется до глубокой осени. Клещи, находясь на ветках или в траве, при приближении животного или человека могут прицепиться к нему, добраться до открытых участков кожи, чаще всего шея, волосистая часть головы, спина, подмышечные, паховые области. Слюна клеща содержит обезболивающее вещество, поэтому человек может и не почувствовать его укус, - рассказал заместитель руководителя департамента охраны общественного здоровья по ЗКО Нурлыбек Мустаев. По словам санврачей, самое главное - не допустить присасывания клещей. Ведь напавший клещ не сразу присасывается к телу, поэтому своевременное удаление его может предотвратить заражение. – При обнаружении присосавшегося к телу клеща, его немедленно удаляют. Не трогайте клеща голыми руками, потому что инфекционный агент может внедриться через слизистые оболочки или повреждения в коже. Используйте остроконечный пинцет или защитите пальцы резиновыми перчатками или тканью, если нет перчаток. Необходимо захватить клеща как можно ближе к коже обычным пинцетом. Несильно сжимая пинцет,чтобы не раздавить клеща, тянуть медленно и аккуратно, не раскачивая, без рывков, так как это может привести к тому, что ротовая часть насекомого может остаться на коже. Извлеченного клеща нужно поместить в емкость, герметично закрыть крышкой и доставить его в лабораторию Уральской противочумной станций для определения зараженности клеща, - сообщил Нурлыбек Мустаев. Стоит отметить, что укус насекомого особо опасен заражением таких заболеваний, как туляремия и конго-крымская геморрагическая лихорадка.