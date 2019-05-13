Иллюстративное фото из архива "МГ" В девяти многоэтажках уже начался капитальный ремонт. Кроме того, грядет капитальная штукатурка и покраска еще двух десятков жилых домов, по ним уже готова ПСД. Как только финансы будут выделены, то капремонт ждет и жителей этих высоток. В ряде многоэтажек Атырау планируется замена лифтов, на неисправность которых вечно жалуются атыраусцы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.