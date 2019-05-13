Если на вашем смартфоне устаревшая операционная система готовьтесь к тому, что с последнего дня 2019 года вы не сможете пользоваться месенджером WhatsApp, сообщает Zakon.kz. Это относится ко всем мобильным устройствам на базе Windows Phone. К тому же с 1 февраля 2020 года коснется всех мобильных устройств под управлением Android 2.3.7 и более старых версий и устройств с iOS 7.  