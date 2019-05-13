Рецепты народных средств для профилактики гинекологических заболеваний рассказывала мне бабушка. Они подходят женщинам любого возраста. Благодаря малине, которая содержит салициловую кислоту, густая кровь разжижается. Это предотвращает образование кист и фибромиом. 3-литровую стеклянную банку наполняю малиной, можно использовать свежезамороженные ягоды. Добавляю горсть цветков календулы, 3 ст.л. меда. Заливаю водкой и оставляю в темном месте на 2 месяца. Принимаю по 20 мл на ночь для профилактики. В качестве лечения настой необходимо принимать по 1 ст. л. 3 раза в день до еды. Малина обладает широким лечебным спектром и не зря ее называют женской ягодой. Ведь особенно благотворно она влияет на женский организм. В ней содержатся фолиевая кислота, витамин С, микроэлементы, позволяющие замедлять старение клеток. В целом ягода отличный доктор от природы. Но, обратите внимание–она может вызвать аллергию, а людям страдающим подагрой и заболеванием почек, лучше отказаться от ягоды, чтобы не ухудшить протекание болезни. Берегите себя и своих близких! Также читайте какие продукты молодильные, как спастись от сердечных отеков, какой цветок к тому природное лекарство, как помочь себе чтобы реже болеть и многое другое о здоровье и красоте ежедневно на нашем сайте.