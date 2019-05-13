Летняя спартакиада среди взрослых по Олимпийскому карате WKF прошла в городе Атырау с 10 по 13 мая. - Участие приняли 220 спортсменов из всего Казахстана. Из ЗКО Натали Касикова, Меруерт Бурабай, Жансая Казыбекова выиграли золото в женском командном ката, Дархан Тимралиев стал бронзовым призёром. Теперь спортсмены будут готовится к кубку мира который будет проходить в июле этого года в Хорватии, - рассказал тренер по каратэ Ринат Мергалиев.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.