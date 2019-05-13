Иллюстративное фото из архива "МГ" В целях реализации задач первой инициативы "Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи", озвученной в Обращении президента Республики казахстан к народу "Пять социальных инициатив президента" правлением Национального банка Республики Казахстан в мае 2018 года утверждена программа ипотечного жилищного кредитования "7-20-25. Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи". Для реализации программы создан специальный оператор - акционерное общество "Ипотечная организация "Баспана". Согласно программе, деятельность оператора сконцентрирована на привлечении долгосрочных ресурсов на фондовом рынке для обеспечения быстрой возвратности кредитных ресурсов на фондовом рынке для обеспечения быстрой возвратности кредитных ресурсов и решения проблемы ликвидности финансовых институтов, задействованных в ипотечном жилищном кредитовании, а также обеспечения, а также обеспечения доступности ипотечных жилищных займов для широких слоев населения. То есть оператор реализует программу через банки второго уровня, информация о которых размещена на официальном интернет-ресурсе оператора программы. - В рамках реализации программы по состоянию на 2 мая 2019 года по ЗКО принято 343 заявки на получение займа на сумму 3,02 млрд тенге, из них одобрено 227 заявок на предоставление займа на сумму 2 млрд тенге, - рассказала и.о. директора ЗКОФ Нацбанк Сауле Шенол. – Также хочу отметить, что Нацбанк РК является государственным органом, обеспечивающим разработку и проведение денежно-кредитной политики государства, функционирование платежных систем, осуществляющим валютное регулирование и контроль и так далее. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.