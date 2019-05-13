Дом стоимостью 230 млн тенге За эту сумму продавец предлагает приобрести благоустроенный кирпичный дом с цокольным жилым этажом. Дом был построен в 2006 году на набережной реки Чаган. К жилью прилагается благоустроенная озелененная территория с автоматическим поливом, 20 соток земли с кирпичной беседкой, с камином и с двухуровневой гаражной постройкой. В доме имеется две спальни с гардеробными и санузлами, рабочий кабинет, гостиная, столовая, кухня, холл, гостевая, бытовая комната, зимний сад, баня с газовым отоплением с собственным санузлом и душевой кабиной, а высота потолков составляет три метра. По словам продавца, окна дома изготовлены из немецкого стеклопакета европейского стандарта. Дом окружен коваными решетками и рольставнями.Дом стоимостью 250 млн тенге На другом популярном сайте объявлений krisha.kz самую дорогую недвижимость предлагают приобрести за 250 млн тенге. За эту сумму можно будет купить трехэтажный 12-комнатный дом площадью 490 квадратных метров с придомовой территорией в 12 соток. Площадь кухни составляет 49 квадратных метров. Дом находится по улице Хамзы Есенжанова. В доме имеется сауна с бассейном, гараж на несколько машин, веранда, сад. Кроме того, сделан евроремонт, а покупателю хозяин обещает оставить жилье вместе с мебелью.Трехэтажный коттедж в одном из самых престижных районов города Самал-1 продается за 250 млн тенге, при этом продавец обещает хорошую скидку. Дом 2012 года постройки с четырьмя комнатами, с евроремонтом, видеонаблюдением и круглосуточной охраной.По словам владельца, дом построен по авторскому проекту. На первом этаже расположены кухня-студия с гостиной, гостевая спальня, санузел, теплый бассейн, который закрывается витражными стеклянными дверями.На втором этаже просторная спальня с гардеробной и своей ванной комнатой, детская комната также оснащена своей ванной комнатой, джакузи и санузлом.На цокольном этаже имеются две сауны (турецкая и финская), игровая комната, санузел и подсобные помещения для хранения вещей. По словам продавца, по всему дому установлены "теплые полы".К недвижимости прилагаются 10 соток земли, отапливаемый гараж на два автомобиля, уютная веранда с зоной барбекю. Вся территория полностью облагорожена, отделка дома из дорогостоящих материалов. Покупателю дом достанется уже с мебелью.Трехэтажный коттедж площадью 310 квадратных метров обойдется покупателю в 180 млн тенге. Дом расположен в центре города на перекрестке улицы Тайманова и проспекта Евразия.Участок огорожен забором из профлиста, с металлическими кованными воротами. Вокруг дома разбит сад с плодовоягодными деревьями и кустарниками, с клумбами для цветов.На территории участка имеется гараж, летняя кухня, под ними находится подвал для хранения овощей и фруктов. По периметру участка установлено видеонаблюдение.В доме имеются 10 комнат, несколько санузлов, тренажерный зал, бильярдная.За 203 млн тенге можно купить шестикомнатный коттедж в центре города. Площадь жилья составляет 700 квадратных метров и 20 соток придомовой территории. Дом четырехэтажный, с евроремонтом, сауной и бассейном. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.