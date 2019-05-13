Как сообщили в акимате города Уральск, аукцион по продаже права аренды земельных участков для строительства объектов коммерческого назначения состоится по английскому методу. - На аукцион будет выставлено 5 земельных участков коммерческого назначения в Уральске, в послеке Зачаганск и селе Желаево. Регистрация участников аукциона производится со дня публикации информационного сообщения и заканчивается за двадцать четыре часа до начало аукциона, - пояснили в горакимате. Заявки на участие в аукционе принимаются на портале zem.kz, телефон для справок: +7 (7112) 50-08-75.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.