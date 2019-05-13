После тридцати градусной жары в Казахстан придет холод. Северные области, ожидает дождь, грозы, возможен град и резкое снижение температуры. Днем от плюс 17до 22, на севере до плюс 8. На востоке республики уже сегодня ночью возможен дождь с мокрым снегом и похолодание до минус 5. На остальной территории Казахстана возможны кратковременные дожди с грозами и небольшое понижение температуры воздуха. Завтра в Восточной и Северной областях Казахстана - дождь с мокрым снегом, не исключают град. Ветер северо-восточный с порывами до 28 м/с. В ночь заморозки 1- 6 градусов. В столице днем 14 мая ожидаются грозы, град, ветер северо-восточный до 20 м/с. Ночью заморозки до 1 градуса. Вероятность шторма 95%.