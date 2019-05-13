В бутылки из стекла по 100 мл я наливаю любое пиво. Горлышко завязываю бинтом или марлей. Бутылку помещаю в грунт с наклоном 45 градусов и присыпаю землей на 4-5см. Лунку прикрываю картоном или фанерой, бутылка осталась в тени, медведки ночные жители. Медведки идут на запах, прогрызая марлю, попадают внутрь, а вернуться назад не могут.Через 1-2 недели выкапываю бутылки, уничтожаю вредителей и ставлю новые ловушки со свежим пивом. Попробуйте. Это работает!