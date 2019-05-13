Иллюстративное фото из архива "МГ" - Для выезжающих в Мекку и её окрестности вакцинация против менингококковой инфекции обязательна, - предупредили в Комитете. - Ведь ежегодно в хадже принимают участие около 2 млн человек более чем из 160 стран мира. Из них порядка 4 тысяч человек - из Республики Казахстан. По данным Комитета охраны общественного здоровья, в этом году выезд паломников запланирован на начало августа, планируется, что совершат хадж 3200 казахстанцев. - Саудовская Аравия является страной неблагополучной по коронавирусной инфекции, менингококковой инфекции. В прошлом году в Казахстане отмечался рост заболеваемости менингококковой инфекцией, он совпал с месяцем Рамадан. Тогда было зарегистрировано 96 подтверждённых случаев менингококковой инфекции, из них с летальным исходом – 15, - отметили в Комитете. - Одной из причиной вспышки менингококковой инфекции в прошлом году явилось позднее обращение населения за медицинской помощью, самолечение. Добавим, что в 2000-м наблюдалась вспышка менингококковой инфекцией во время Хаджа, с тех пор одним из важных требований министерства здравоохранения Королевства Саудовской Аравии к вопросу подготовки паломников к хаджу является проведение медицинского осмотра с выдачей заключения врача и обязательная вакцинация против менингококковой инфекции. Отметим, что помимо Атырауской области, вакцинация против менингококковой инфекции пройдет еще в 7 уголках страны - Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Мангистауской областях, в городах Алматы, Нур-Султане и Шымкенте. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.