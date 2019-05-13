Мама одна воспитывает 11-летнего Султана, который болен ДЦП и микроцефалией, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото предоставлено Алтынай Булекпаевой По словам мамы Султана Алтынай Булекпаевой, 23 мая они должны были быть в клинике в городе Истиким Российской Федерации. Однако лечение пришлось перенести на середину июня, так как необходимую сумму собрать не удалось. - У моего сына ДЦП, микроцефалия, спастический тетрапарез, симптоматическая эпилепсия. Сын не ходит, не сидит самостоятельно, не разговаривает. В декабре прошлого года мы были на лечении в г.Истиким Новосибирской области. Метод лечения - в подсадке собственных клеток. После первого курса у нас есть улучшения - практически не стало судорог, хотя раньше были каждый день - это очень большой прогресс, ведь именно они убивают клетки мозга, - рассказала Алтынай. Всего на лечение мальчику требуется 1 миллион 600 тысяч тенге, на данный момент собрано лишь 400 тысяч тенге. - Я одна воспитываю сына и для меня это огромная сумма, я не в силе собрать ее одна. Живём на квартире, дополнительных доходов нет. Я вынуждена просить помощи у людей. В прошлый раз мне также помогли собрать необходимую сумму неравнодушные люди. Спасибо всем огромное. Прошу вашей помощи вновь, чтобы вылечить моего сына. Буду рада любой помощи, - говорит Алтынай. Напомним, впервые мама Султана обратилась в редакцию "МГ" в сентябре 2018 года. Тогда казахстанцы помогли собрать семье 1,5 млн тенге, и мама с мальчиком поехали на первый курс лечения. Желающие помочь могут перечислить средства на следующие счета: Kaspi qold: 5169 4931 5179 4024 Qiwi: 87071617950 ИИН: 830511402717 Также с Алтынай можно связаться по номеру 8(777)803-62-21 Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.