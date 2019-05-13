Виталий Кутафин на протяжении полутора лет добивается объективного и открытого расследования авиакатастрофы, в которой погиб его сын, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото с личной страницы Евгения Кутафина
По словам мужчины, со дня трагедии прошло 1,5 года, однако никаких официальных заключений и результатов экспертиз ему до сих пор никто не предоставил. Отец не может получить даже личные вещи погибшего сына.
– Я написал открытое письмо министру индустрии и инфраструктурного развития РК Роману Скляру. На официальном сайте министерства опубликованы заключения расследований трех из пяти авиакатастроф, произошедших в 2017 году. Катастрофа, в которой погиб мой сын, до сих пор расследуется. В прошлом я сам был пилотом, поэтому прекрасно понимаю сложность расследования авиационных происшествий. Однако по мнению авиационных специалистов, самолет на момент крушения был исправен и опыт экипажа позволил бы благополучно завершить полет даже в нештатной ситуации. Ведь командир экипажа Геннадий Цой был опытнейшим пилотом-инструктором, который освоил три типа самолета, а второй пилот Евгений Кутафин был спортсменом-парашютистом, который совершил более 900 прыжков, пилот-планерист, имеющий более 100 часов самостоятельного налета на планере, около 700 часов на самолете АН-2 и более 100 часов на самолете АН-28. С таким опытом экипаж справился бы с экстренной посадкой в самых неблагоприятных условиях и ночью, и с отказавшими двигателями. Ошибка пилотов в этом случае просто исключена, - рассказал Виталий Кутафин.
Кроме этого, отец погибшего пилота утверждает, что экипаж не готовился к экстренной посадке и посадочные фары не включались.
– Экипаж не управлял самолетом, члены экипажа находились без сознания! На них явно было какое-то воздействие. Ведь если бы они были в сознании, то они бы непременно предприняли бы какие-нибудь меры, чтобы не допустить трагедии. Я сам воспитывал сына, он был отважным пилотом, талантливым спортсменом. До сегодняшнего дня со мной никто не связывался, кроме авиакомпании. Я не жажду мести. Однако страховая компания не может выплатить нам положенную выплату без заключения о происшествии. Поэтому до сегодняшнего дня, мы, родители, не можем получить ни страховку, ни личные вещи, которые были при нашем сыне, - говорит Виталий Кутафин.
По словам мужчины, он в течение продолжительного времени добивается объективного и открытого расследования деталей трагедии.
– Страховка не возместит нам сына, снохе - мужа и внуку - отца. Это простая формальность, но невнимание правительства и администрации, которые обещали оказание повсеместной заботы семьям, убивает веру в социальную справедливость. Замечу, что мне потребовалось больше полугода, чтобы разобраться в нормах социальной защиты гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Я часами просиживал в ЦОНах. У нас в Казахстане отсутствует программа поддержки и помощи людям, оказавшимся один на один с бедой. Сегодня мы лишь требуем, чтобы расследование продвигалось открыто и объективно, - рассказал Виталий Кутафин.
Напомним, 3 октября в Алматинской области разбился самолет
санавиации АН-28, который вылетел для оказания медицинской помощи родильнице в тяжелом состоянии в Шымкент. Погибли пять человек: два пилота, авиатехник и два медработника. Как стало известно, вторым пилотом
в самолете АН-28 был Евгений Кутафин из Уральска.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.