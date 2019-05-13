Жительница Актау приобрела медвежонка в Уфе и везла домой, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Пресс-секретарь комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК Сакен Дилдахмет рассказал, что 9 мая в 21.39 на пульт "102" поступило сообщение от очевидцев о том, что по адресу пр. Назарбаева, д.196 на балконе 2-го этажа ходит медвежонок. По приезду сотрудников полиции на выше указанный адрес факт вызова подтвердился. - В ходе разбирательства была установлена гражданка Таласпаева М.И. 1977 года рождения, проживающая в г.Актау, которая представила все соответствующие документы на медвежонка. Она пояснила, что 8 мая 2019 года приобрела животного в г. Уфа РФ для дальнейшего разведения бурых медвежат в целях выставления в цирке, - сообщил Сакен Дилдахмет. - Далее приехали в Уральск на ночевку, чтобы медвежонок прошел  акклиматизацию. После этого временно сняли квартиру по пр.Назарбаева, д.196 и вышли на покупку еды для животного и себя. Мишу оставили в квартире, в это время он залез на балкон и испугал прохожих. Учитывая отсутствие уголовного и административного нарушения, материал оставлен без принятия процессуального решения и списан для хранения в номенклатурное дело. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.