По словам Касыма-Жомарта Токаева, помпезность и расточительство чиновников будут пресекаться и наказываться, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Сегодня, 13 мая, президент РК посетил ЗКО с рабочим визитом. Он озвучил главные преимущества, недостатки и задачи западного региона.

Одной из главных задач президент РК считает ответственность власти перед народом. - Как президент я поддерживаю развитие органов местного самоуправления. Нам нужен реальный механизм участия граждан в процессе принятия государственных решений и контроля над их реализацией. Появление помпезности, нескромности, расточительства чиновников будут пересекаться и наказываться. В целом нам нужно перейти на новый стиль работы. Я повторяюсь, чиновники должны вести себя скромно. Как только назначается новый руководитель республиканского или областного уровня, свою деятельность они, как правило, начинают с ремонта своих кабинетов. Вообще эту практику надо запретить. Это ведь не самое главное, я уже не говорю о финансовых затратах подобного рода действиях, - отметил Токаев.

После чего президент РК поручил правительству разработать концепцию развития гражданского общества до 2025 года с целью распределения ответственности между государством, бизнесом и неправительственными организациями.

- Неравнодушные, активные, болеющие за государственное дело граждане - это наша главная опора. Зачастую именно гражданское общество первым начинает бить тревогу и привлекать государство к самым острым проблемам, которые скрывают и замалчивают на местах. Жители вашей области не понаслышке знают на примерах недавних событий, связанных с мором рыбы и фактами браконьерства. Власть должна быть вместе с народом. Власть должна слышать людей. Власть должна работать на конкретный результат,- заключил Токаев.

Фото Медета МЕДРЕСОВА