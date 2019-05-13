В этот день она поделилась секретами своего успеха и дала напутствие молодежи. Главное кредо - забота о родине, говорит юбиляр. В ходе творческого вечера Шолпан Кыдырниязову от имени акима области поздравил его заместитель Габидолла Оспанкулов. По традиции, масштабное мероприятие начали с поклонения выдающимся предкам. Участники встречи возложили цветы к монументу Гарифорллы Курмангалиева. Творческий вечер, где были исполнены стихи Шолпан Кыдырниязовой, прошел в районном доме культуры. Со сцены вместе с поэтессой выступили ее коллеги, близкие друзья, последователи. Они знают юбиляра, как ярого борца за чистоту родного языка, за его развитие и повышение его статуса. Более 50 лет Шолпан Кыдырниязова выступает на сценах айтысов, удивляя публику красноречием и импровизацией. Об этом и других достоинствах и достижениях землячки говорили на конференции. А в средней школе имени Мухита в рамках проекта «Специальные кабинеты» ее имя заслуженно присвоили кабинету казахского языка и литературы. - Он состоит из 4 отделов. Первый — это главные события в жизни Шолпан Батыровны, затем ее воспитательные часы. Этими материалами мы будем пользоваться в ходе учебного процесса. А в основном музейном отделе, где 5 разделов - творческий путь, школа поэзии, семья и награды. Исследовав соцсети, мы увидели, что там мало информации о наших поэтах, поэтому мы начали разработку ее личного сайта, - говорит директор СОШ им. Мухита Гульнур Тыналиева. Не важны никакие награды, высокие звания и почет. Самое главное для любого человека - признание земляков, - считает поэтесса. - Сегодняшний день - это очень счастливый момент, который я прочувствовала всем сердцем. Здесь мои одноклассники, соседи, друзья, мои старшие коллеги и все, кто был свидетелем моего творческого пути. Меня переполняют чувства. Это огромное счастье трудиться, счастье быть полезной для своих близких, достигать целей и видеть результаты своих трудов. Все это я испытала. И всем благодарна за поддержку. Все, чего я достигла — это сделал мой народ, моя родная земля. Самое ценное для меня то, что выше неба и материальных благ - это честь называться дочерью народа, - рассказала Шолпан Кыдырниязова. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.