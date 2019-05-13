Иллюстративное фото из архива "МГ"

Как рассказали в пресс-службе суда ЗКО, в рамках реализации пилотного проекта «Ночной суд» административное дело было рассмотрено после 18.00.

- Осужденный был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 608 КоАП "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения" и наложено административное взыскание в виде лишения права управления транспортным средством сроком на 3 года, - пояснили в суде ЗКО.

