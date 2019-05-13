Касым-Жомарт Токаев отметил, что рассматривает Западно-Казахстанскую область как особо важный стратегический регион. - Предстоит решить масштабные задачи, важные не только для области, но и для всего нашего государства. Мы будем работать над приумножением достижения страны на основе устойчивого экономического роста. Наши приоритеты неизменны, это построение динамичной конкурентноспособной экономики, повышение качества жизни населения, - сказал президент РК. Токаев отметил, что в ЗКО имеется большой экономический промышленный потенциал. - Данный потенциал продуктивно используется для придания стимула в социально экономическом развитии региона. Западно- Казахстанская область - ключевой нефтегазодобывающий регион, на который приходится 14% республиканской добычи нефти и 36% добычи газа. Здесь также имеются перспективы для роста экспортного потенциала. Поэтому первоочередная задача области - поступательное развитие обрабатывающей промышленности, необходимо открывать высокотехнологичные предприятия, производить продукцию с высокой добавленной стоимостью. Очень важно наладить системную работу по привлечению инвестиций. Западно-Казахстанская область должна стать инвестиционным привлекательным регионом страны. Эта задача касается и всего государства, поскольку она является, по сути, стратегической. Я обращаю внимание актива области именно на эту задачу, потому что без инвестиций ни одна страна в мире, которая считает себя развитой, далее подниматься не сможет. Что касается правительства, то в этом плане оно будет оказывать всемирное содействие области. Поэтому я поручаю акиму ускорить создание индустриальной зоны в Уральске. Приложить все усилия для запуска реальных проектов на его территории, - заявил президент РК. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.