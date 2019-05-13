16 мужчин и четыре женщины, возвращенные из Сирии в Казахстан в результате операции "Жусан-2", задержаны по подозрению в причастности к террористической деятельности на стороне ДАИШ, передает Tengrinews.kz. Фото взято с tengrinews.kz Об этом заявил начальник департамента КНБ Бахытбек Рахымбердиев. - От лица КНБ хочу сообщить, что возвращенные лица являются выходцами из городов Нур-Султан и Алматы, а также Алматинской, Атырауской, ЗКО, Актюбинской, Акмолинской, Карагандинской, Туркестанской, Мангистауской областей. Эти лица добровольно приняли решение вернуться на родину, отдельные из них готовы понести уголовное наказание за свои деяния за рубежом", - сообщил Рахымбердиев на брифинге в МИД. "По прибытии в Казахстан 16 мужчин и четыре женщины задержаны по подозрению в причастности к террористической деятельности на стороне ДАИШ. Они уже этапированы к местам расследования уголовных дел в городах Нур-Султан, Атырау, Актобе, Уральск, Караганда и Шымкент. Вынесены решения о взятии их под арест, - отметил он. По его словам, оставшиеся 55 женщин с детьми размещены в специальном адаптационном центре близ Актау на срок около месяца. Проводится медицинское обследование, назначен карантин. Дополнительно с ними работают психологи, теологи, представители НПО. Восстанавливаются документы, удостоверяющие личность. - По ним также проводится проверка на участие в террористической деятельности. При отсутствии препятствующих обстоятельств по завершении карантина женщины и дети отправятся к местам своего прежнего проживания. Здесь надо отметить, что из 156 детей 107 детей находятся в возрасте до семи лет, 43 - от семи до 12 лет, и шестеро - старше 12 лет. 18 детей полные сироты, чьи родители погибли или пропали без вести за рубежом. Больше половины детей родились за границей, - добавил Рахымбердиев. Напомним, 231 казахстанца эвакуировали из Сирии 7 и 9 мая по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева. В числе эвакуированных 156 детей, в основном дошкольного возраста, из них 18 сирот.