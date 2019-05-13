По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается дождь, днем 24 градуса выше нуля, ночью +12. В Атырау ожидается дождь с грозой, 27 градуса тепла днем, ночью до +20. В Актобе будет солнечно, днем столбик термометра поднимется до 33 градусов, ночью +17. В Актау ожидается дождь с грозой, 34 градуса тепла днем и +19 ночью. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.