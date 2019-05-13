Иллюстративное фото из архива "МГ" Касым-Жомарт Токаев отметил, что одна из задач в регионе - это создание первоклассной инфраструктуры. - Актуальной проблемой в области остаются дороги, 70% которых сегодня находится в неудовлетворительном состоянии. Это большая проблема. Считаю такую ситуацию критической. Это не только сказывается на повседневной жизни граждан, но и снижает экспортный транзитный потенциал региона. Знаю, что сейчас ведутся работы по реконструкции оренбургской трассы и строительство дорог в трех южных районах: в Казталовском, Жанибекском и Бокеординском. Поручаю правительству совместно с акиматом до конца 2021 года завершить эту работу. Данный вопрос будет на моем личном контроле, - заявил президент РК. Кроме этого, глава республики пояснил, что в Западно-Казахстанской области высокий износ электросетей. - Это приводит к частым аварийным отключениям в районах. Только в прошлом году было порядка 180 фактов, - сказал Токаев. Также президент РК отметил, что в области недопустимо низкая обеспеченность сельских жителей питьевой водой. - В Западно-Казахстанской области только 45 % сельских населенных пунктов охвачены централизованным водоснабжением. Поэтому я поручаю акимату совместно с управлением строительства в 2020 году довести обеспеченность сел питьевой водой до 80%. Думаю, что эта задача выполнимая, решаемая, - добавил Токаев. - Как в условии отсутствия хороших дорог, дефицита воды и электричества можно поднять уровень жизни людей. Это серьезный вопрос. Я думаю, акимат должен дать ответ на этот вопрос по существу. Можно при этом рассчитывать на прирост инвестиций и создание новых рабочих мест. Ответ очевиден – невозможно. Нужно совместно с правительством системно, последовательно решать все эти вопросы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.