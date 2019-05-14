Впервые в истории отечественные автопроизводители полностью закрыли потребность госучреждений и нацкомпаний в закупках техники, сообщает informburo.kz.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Впервые в истории госзакупок весь парк приобретаемой служебной техники по результатам января-апреля 2019 года составили автомобили казахстанского производства, сообщает союз предприятий автомобильной отрасли Казахстана "КазАвтоПром". Госорганы и нацкомпании закупили 1 537 автомобилей на сумму 9,6 млрд тенге, что выше прошлогоднего показателя на 46,5%. Активнее всего госучреждения закупали легковые автомобили бренда Lada. За 4 месяца было приобретено 555 единиц техники этой марки. В топ-5 вошли также UAZ, Skoda, Hyundai и Kia. Рейтинг наиболее популярных моделей возглавил внедорожник Lada 4x4 (31,7%). Далее следуют Skoda Octavia, Kia Cerato, UAZ Hunter, Hyundai Elantra, UAZ 396295, Skoda Superb, Hyundai Tucson, UAZ 220695 и UAZ 390995. - Эпизоды необоснованных закупок автомобилей иностранного происхождения в 2018 году были сведены к минимуму: 97 из 100 автомобилей, приобретённых государственными структурами, составили модели, выпускаемые казахстанскими предприятиями. С начала текущего года отечественные автопроизводители закрыли 100% потребностей госучреждений в закупках техники – впервые в истории отрасли, – отметил председатель совета директоров "КазАвтоПрома" Олег Алфёров. По его словам, дополнительную прозрачность в организации конкурсов обеспечит внедряемая сегодня практика выдачи индустриальных сертификатов. Первым обладателем сертификата среди предприятий машиностроительной отрасли недавно стал завод "Азия Авто".

