Родственникам пассажиров пришлось поволноваться. Сегодня ночью Superjet 100, вылетел в Самару. Не прошло и часа повернул назад в «Шереметьево». По сообщению Flightradar24, самолет поднялся в небо около 2:00 ночи, долетев до Владимирской области, повернул назад. Посадка в Москве прошла без накладок. По данным СМИ «Датчик показал поломку в системе наддува кабины пилота. Командир принял решение вернуться в аэропорт». Официальная причина пока не называлась. После трагедии 5 мая, уже отменялись пара десятков рейсов, которые совершили бы самолеты данной модели.