На создание ходовой части ушло почти полгода. Автомобильный блогер AcademeG Константин Заруцкий автор идеи и руководитель проекта из Санкт-Петербурга показал, как мастера переделали комфортабельный Bentley Continental GT, новая модель которого стоит порядка 15 мл.рублей, в вездеход на гусеничном ходу.Техника совершила первый выезд, требует доработок, но эти ребята все смогут. Поехали! taLvoVXFDmM На первом испытании этот агрегат удалось разогнать до 50 км/ч, есть идеи изменений, чтобы разогнать до 100. Пока на нем нет тормозов и гусеницы слетают, но все обязательно получится. Результат прозвали Bentley Ultratank. А что вы думаете по этому поводу?