Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал Касым-Жомарт Токаев, одна из поставленных задач на сегодняшний день - это эффективное государственное управление. - Акиматам необходимо внедрять новые управленческие технологии. Моя позиция - необходимо ужесточить ответственность и подотчетность за реализацию государственных программ и использование бюджетных средств. Правонарушения, связанные с неэффективным использованием или хищением народных средств, будут жестко пресекаться и наказываться. Это я вам обещаю. Потому что это народные деньги. Расхищать или присваивать их никому не позволено в нашей стране, - заявил глава республики. Кроме того, Касым-Жомарт Токаев отметил, что им предстоит, наконец, навести порядок в сфере государственных закупок. - Эта проблема стала уже притчей во языцех. Коррупция там просто зашкаливает. Она наносит прямой ущерб национальной безопасности. Поэтому мы будем решительно бороться с проявлениями коррупции, может быть, именно в сфере государственных закупок. Планы работы на этот счет у нас имеются. Сейчас мы особое внимание уделяем социально уязвимым категориям граждан. В регионе большее половины областного бюджета расходуется на социальную сферу. Жесткий бюджетный контроль обеспечит принцип адресности, при котором каждый тенге доходил бы до своей цели. Руководство региона нужно активно привлекать гражданский сектор к общественному контролю и принятию разрешений на местах. Акиамам всех уровней важно создавать безбарьерную среду. Оперативно реагировать на обращения людей. Проекты «Открытый акимат», «Открытый бюджет» - это первые шаги на пути к этому. Важно перестраивать деятельность государственных органов по принципу услуга для человека, а не человек для услуги, - дополнил президент РК. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.