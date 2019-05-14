Фото с сайта Объектив.kz Интересно, что представителей Канады больше всего привлекла информация не об этапах модернизации завода, природоохранных мероприятиях и проекте модернизации очистных сооружений TAZALYQ, а о социальных программах по развитию персонала. Руководство завода даже поделилось опытом внедрения на предприятии японской системы оптимального планирования рабочего пространства 5S, как одним из инструментов бережливого производств. В системе 5S пять шагов, в том числе сортировка, соблюдение порядка, содержание в чистоте и прочее. Канадские предприниматели обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества завода с канадскими компаниями в части разработки и внедрения на заводе системы искусственного интеллекта. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.