« На шашлыки» это солнце, отдых, природа, компания, аромат костра. А если непогода испортила планы, или здоровье не позволило выехать -не пропадать же угощению! Порадуйте всех мясом, как с костра. И сделайте шашлык в мультиварке! В чашу мультиварки промазанную раст. маслом, выкладываем мясо и включаете режим «Выпечка» на 50минут. Если у вас не было уже замаринованного мяса, приготовьте его по этому рецепту, мясо будет сочным и нежным, и подойдет любая часть, на ваш выбор. Попробуйте и убедитесь: Мясо 1 кг Лук – 3 шт 70% уксус 1,5 ст.л. Вода 1 ст.л. Соль,перец ваши любимые приправы Мясо нарезаем порционно. Почищенный лук - толстыми кольцами. Смешиваем мясо с луком в чашке из стекла, добавляя специи. Разбавляем уксус водой, добавляем к мясу и хорошо перемешиваем. Накрываем пленкой, убираем в холод часа на два. Включаем мульти. Во время приготовления пару раз перемешайте. После сигнала об окончании оставьте мясо в мультиварке - режим «подогрев» еще минут на десять. Также открываем сезон шашлыков легким рецептом, шашлыки куриные на шпажках и много всего интересного о здоровье и не только читайте на нашем сайте каждый день.  