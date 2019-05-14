В ЦИК установили правила и объемы выделения средств кандидатам в президенты Казахстана для выступления в СМИ. Каждый из семи кандидатов получит по 7,3 млн тенге из бюджета. Также в эту сумму входят транспортные расходы, пишет NUR.KZ. На телевидение им выделят – 5,2 млн тенге, на транспорт – 471 тыс. тенге ЦИК сообщил детальное распределение денег, выделяемых кандидату из республиканского бюджета. Так, на выступления на телевидении кандидату выделяется 5 250 000 тенге. На радио – 200 тысяч тенге. На публикации в печатных и сетевых изданиях – 810 тысяч тенге. На предвыборные мероприятия – 200 тысяч тенге, на агитационные материалы – 400 тысяч тенге. Также каждому выделят еще по 471 тысяче на транспортные расходы. При этом «поле» в СМИ для кандидата ограничено: для выступлений на ТВ каждому отведено по 15 минут, на радио – 10 минут, агитационные публикации в печатных и сетевых изданиях не должны быть более 0,1 печатного листа. Источник: https://www.nur.kz/tag/vybory-v-kazahstane.html