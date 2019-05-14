- Наши дизайнеры всегда идут в ногу со временем, - начинает наш разговор Марина Алексеевна. – В нашем салоне - всегда только самые свежие новинки. Мода находит отражение во всех наших светильниках и люстрах.- Да, это так. Светлые оттенки этого сезона у нас представлены продукцией от Maytoni и FREYA – немецкого бренда интерьерных светильников различных стилей и направлений. Вообще светлые цвета всегда подчеркнут интерьер. Если у кого-то низкие потолки, такие люстры визуально увеличат комнату. Благодаря светлой цветовой гамме и изящным изгибам арматуры наши светильники станут настоящим украшением интерьера.- Основное внимание прошу обратить на покрытие наших люстр. При производстве наших хрустальных люстр используется исключительно высококачественная гальваника. Срок годности такого покрытия составляет более 10 лет. В наших люстрах используется различные хрустальные подвески, в том числе хрусталь ASFOUR (доля содержания свинца составляет 30%). ASFOUR представлен в светильниках Maytoni и FAVOURITE. Хрусталь подвергается только машинной обработке, что делает грани более четками и придает неповторимую игру света. Также во всех потолочных светильниках используются светоотражатели, что позволяет использовать наши светильники для натяжных потолков. Также светоотражатели улучшают игру хрусталя.– популярная марка с лаконичным дизайном светильников, который характеризуется простыми геометрическими формами, актуальными материалами и популярными расцветками. Бренд Freya был создан специально для рынка Восточной Европы.-это высококачественные светильники, произведенные под немецкой маркой Maytoni GMBH. Вся продукция бренда соответствует Европейскому стандарту качества.- эксклюзивные светильники, широкий ассортимент оригинальных декоративных светильников- самые актуальные треды дизайна от лаконичных светодиодных светильников до авангардных дизайнерских подвесов. В магазине «Евролюстры» предлагают на выбор также светильники, торшеры и люстры таких российских брендов, как «Макси свет» (Санкт-Петербург) ,"Семь огней" (Ростов), SFERA (Пенза) На всю продукцию у нас есть сертификаты соответствия. А также мы являемся и официальными представителями всех перечисленных брендов.- Фактически на все люстры, которые имеются в наличи имеются скидки. Процедура скидок следующая: товар пришел и висит без скидки определенное время и чем старше у нас товар, тем на него больше скидка. То есть покупателям нужно отслеживать наш Instagram. Для удобства клиентов у нас 2 адреса Instagram: lystraevto evrmagazin . На заказ любую люстру с каталога можно получить в течение 10-15 дней. В зависимости от суммы заказного товара у нас есть фиксированная скидка. С каждым клиентом работаем индивидуально. Менеджеры помогают подобрать к интерьеру определенную люстру, если человек приходит с проектом, мы полностью подбираем освещение. С нами работают известные дизайнеры Атырау – такие как Вячеслав Тен, Ирина Алферова и многие другие. Для удобства клиентов открываем рассрочку и кредит.- Поступления товара у нас бывает 3-4 раза в месяц. Высокое качество. Современный дизайн и актуальность цветовых решений. Долговечность продукции. Это основные критерии по котором мы обновляем ассортимент нашего магазина. Словом, приходите к нам в салон и наши консультанты с радостью помогут вам подобрать освещение под ваш вкус и ваш интерьер.

Ждем Вас по адресу : Магазин «Евролюстры» расположен по адресу: г. Атырау, мкрн. Балыкши, ул. А. Кунанбаева, 15 «В». Работаем без выходных и обеда. тел: 8-778-569-22-47

