Сегодня корреспондент «МГ» побеседовал с директором магазина «Евролюстры» Мариной Трофимовой.
- Наши дизайнеры всегда идут в ногу со временем, - начинает наш разговор Марина Алексеевна. – В нашем салоне - всегда только самые свежие новинки. Мода находит отражение во всех наших светильниках и люстрах.
- Марина Алексеевна, правда ли, что в этом сезоне в тренде светильники светлых цветов?
- Да, это так. Светлые оттенки этого сезона у нас представлены продукцией от Maytoni и FREYA – немецкого бренда интерьерных светильников различных стилей и направлений. Вообще светлые цвета всегда подчеркнут интерьер. Если у кого-то низкие потолки, такие люстры визуально увеличат комнату. Благодаря светлой цветовой гамме и изящным изгибам арматуры наши светильники станут настоящим украшением интерьера.
- Расскажите немного о качестве вашей продукции.
- Основное внимание прошу обратить на покрытие наших люстр. При производстве наших хрустальных люстр используется исключительно высококачественная гальваника. Срок годности такого покрытия составляет более 10 лет. В наших люстрах используется различные хрустальные подвески, в том числе хрусталь ASFOUR (доля содержания свинца составляет 30%). ASFOUR представлен в светильниках Maytoni и FAVOURITE. Хрусталь подвергается только машинной обработке, что делает грани более четками и придает неповторимую игру света. Также во всех потолочных светильниках используются светоотражатели, что позволяет использовать наши светильники для натяжных потолков. Также светоотражатели улучшают игру хрусталя.
- Какие еще бренды у вас представлены?
Freya
– популярная марка с лаконичным дизайном светильников, который характеризуется простыми геометрическими формами, актуальными материалами и популярными расцветками. Бренд Freya был создан специально для рынка Восточной Европы.
Maytoni
-это высококачественные светильники, произведенные под немецкой маркой Maytoni GMBH. Вся продукция бренда соответствует Европейскому стандарту качества.
FAVOURITE
- эксклюзивные светильники, широкий ассортимент оригинальных декоративных светильников
"EUROSVET"
- самые актуальные треды дизайна от лаконичных светодиодных светильников до авангардных дизайнерских подвесов.
В магазине «Евролюстры» предлагают на выбор также светильники, торшеры и люстры таких российских брендов, как «Макси свет» (Санкт-Петербург) ,"Семь огней" (Ростов), SFERA (Пенза) На всю продукцию у нас есть сертификаты соответствия. А также мы являемся и официальными представителями всех перечисленных брендов.
- Легко ли у вас купить люстру по каталогу, а также в кредит?
- Фактически на все люстры, которые имеются в наличи имеются скидки. Процедура скидок следующая: товар пришел и висит без скидки определенное время и чем старше у нас товар, тем на него больше скидка. То есть покупателям нужно отслеживать наш Instagram. Для удобства клиентов у нас 2 адреса Instagram: lystraevto
, evrmagazin
.
На заказ любую люстру с каталога можно получить в течение 10-15 дней. В зависимости от суммы заказного товара у нас есть фиксированная скидка. С каждым клиентом работаем индивидуально. Менеджеры помогают подобрать к интерьеру определенную люстру, если человек приходит с проектом, мы полностью подбираем освещение. С нами работают известные дизайнеры Атырау – такие как Вячеслав Тен, Ирина Алферова и многие другие.
Для удобства клиентов открываем рассрочку и кредит.
- Грядет ли поступление люстр?
- Поступления товара у нас бывает 3-4 раза в месяц. Высокое качество. Современный дизайн и актуальность цветовых решений. Долговечность продукции. Это основные критерии по котором мы обновляем ассортимент нашего магазина. Словом, приходите к нам в салон и наши консультанты с радостью помогут вам подобрать освещение под ваш вкус и ваш интерьер.
Ждем Вас по адресу :
Магазин «Евролюстры» расположен по адресу: г. Атырау, мкрн. Балыкши, ул. А. Кунанбаева, 15 «В».
Работаем без выходных и обеда.
тел: 8-778-569-22-47
Новости Компаний.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.