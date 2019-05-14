Виновника приговорили к 5 годам колонии-заключения, однако потерпевшие считают его слишком мягким, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
24-летний Турганбай Кабылгалиев был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами
повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Ему было назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы минимальной безопасности. Кроме этого, осужденный лишен права управлять транспортным средством сроком на семь лет. По приговору суда Турганбай Кабылгалиев должен будет выплатить потерпевшему Дмитрию Кирпичникову моральный ущерб в размере 1 млн тенге, потерпевшей Елизавете Кирпичниковой 2 млн тенге, потерпевшему Шурыгину 3 млн тенге. Приговор огласил судья Аскар Исмаилов.
Из материалов дела следует, что 19 января около 19.30 Турганбай Кабылгалиев на автомашине "Лексус" выехал на полосу встречного движения, тем самым грубо нарушив правила дорожного движения. При этом мужчина ранее был лишен права управлять транспортным средством. На 20-ом километре автотрассы Уральск-Атырау произошло столкновение с автомашиной "Лада Приора". В результате аварии две женщины погибли на месте, еще три человека получили травмы различной степени.
– Автомашина "Лексус" принадлежит Малику Измуханову, который в момент аварии в салоне не находился. Кроме этого, в машине было 750 килограммов рыбы. Суд приходит к выводу, что вина подсудимого Турганбая Кабылгалиева полностью доказана, как признанием вины по предъявленному обвинению, так и аналогичными показаниями потерпевших и свидетелей, - зачитал судья.
Турганбай Кабылгалиев был осужден на пять лет колонии минимальной безопасности (колония-поселение).
Однако потерпевшая сторона с приговором суда не согласна. Как рассказал сын погибшей в ДТП женщины Дмитрий Кирпичников, пять лет лишения свободы за две жизни они считают слишком мягким наказанием.
– Я находился в тот день за рулем той самой автомашины "Лада Приора". В аварии погибла моя мама и тетя. Дядя до сих пор находится в коме, не приходит в сознание. Врачи не дают никаких прогнозов, говорят, что может и не очнуться. Его отправили домой, в больнице не стали держать. У него поврежден мозг, и даже если он очнется, то навсегда останется инвалидом. Я сам получил тяжелые травмы и чудом остался жив. Младший брат отделался легкими травмами, и на суде его даже не признали потерпевшим. С момента аварии ни Кабылгалиев, ни его семья не приходили к нам, ни разу не просили прощения, не говоря уже о материальной помощи. Прокурор дважды менялся во время судебных разбирательств. Пять лет за две жизни - это ничтожный срок. Особенно учитывая, что он был лишен прав на воздение и все равно сел за руль. Мы требуем максимальный срок, который предусмотрен за данное преступление. Кроме этого, мы не согласны с размером морального ущерба. Изначально мы просили по пять миллионов каждый. Но удовлетворили только часть, при том, что у всех троих потерпевших разные суммы. Мы с приговором суда не согласны и непременно будем обжаловать его, - рассказал Дмитрий Кирпичников.
Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Напомним, ДТП
произошло 19 января на трассе Уральск-Атырау, между поселками Круглоозерное и Серебряково. В реультате ДТП пострадали пять человек. Две женщины 1972 и 1980 годов рождения, к сожалению, от полученных травм скончались на месте происшествия. Трое мужчин были доставлены в областную больницу.
Фото предоставлено Дмитрием Кирпичниковым
