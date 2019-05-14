На днях мама увидела мои запасы и говорит: «Посмотрим, будет ли твоя дочурка играть с ними. Запомни: лучшая игрушка для ребенка то, с чем «играет» мама!» Она рассказала, как в детстве оставляла меня на ковре, с разными кастрюльками с крышками и полчаса могла заниматься своими делами. А я в это время брала большую кастрюлю, засовывала в нее крышку от маленькой и закрывала большой крышкой. Потом проделывала то же самое с остальными. И никто не мог оторвать меня от этого занятия. Потом в ход пошли мамины сумки, коробки и многое другое. Муж смеется, говорит, сэкономим на игрушках.