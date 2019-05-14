Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал Касым-Жомарт Токаев, одна из задач Западно-Казахстанской области - прорывное развитие агропромышленного комплекса. - Задел для этого имеется. Область выходит на международные рынки мясной продукции. Экспорт баранины в страны Евразийского экономического союза и Иран увеличился в 3,5 раза, говядины на 21%. Но есть и проблемные вопросы. Область находится на 15 месте по производительности труда в сельском хозяйстве. В экономике региона доля сельского хозяйства в последние годы снижается. Это во многом объясняется засухой, которая произошла территории области. Причины объективные. Тем не менее наши задачи улучшить показатели сельского хозяйства. В регионе имеется большой потенциал для развития мясного животноводства, - пояснил президент РК. После чего глава республики поручил акиму совместно с правительством принять действенные меры по стимулированию развития агропромышленного комплекса. - Нужно обеспечить прозрачные и эффективные механизм распределения использования сельскохозяйственных земель. Следует переориентировать агропромышленный комплекс на производство и экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью. Необходимо поддерживать наших сельхозтоваропроизводителей, расширяя возможности для сбыта их продукции. Важно перевести сельхозпроизводство на современные технологии. Это приоритеты нашей работы в ближайшие пять лет, - пояснил задачи президент РК. Также Токаев отметил, что необходимо масштабировать успешное предпринимательство. - Пока развитие бизнеса в районах области идет неравномерно. Более 90% всей продукции малого и среднего бизнеса региона и 85% занятого в нем населения сосредоточены в городе Уральск и Бурлинском районе. Почему акимы других районов не стимулируют развитие малого бизнеса у себя, это вопрос. Знают ли люди о предоставляемых государством возможностях - другой вопрос, на который предстоит ответить в самое ближайшее время. Акимам следует активно вовлекать население в развитие предпринимательства, обучать людей основам бизнеса и расширять практику микрокредитования. Акимат должен использовать новые возможности, которые мы даем малому и среднему бизнесу по всей стране, мы откроем отечественному бизнесу доступ к регулируемым закупкам. Дадим новым предприятиям инвестиционные новые налоговые кредиты сроком на три года. Будем жестко пресекать злоупотребление монопольным положением, необоснованное повышение тарифов, устраним барьеры для конкуренции. Мы также примем меры к субсидированию транспортных затрат для отечественных товаропроизводителей. Успешное предпринимательство - общая задача центра и регионов. Только так мы сможем обеспечить рабочие места и рост доходов граждан, - рассказал президент РК. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.