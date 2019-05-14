Иллюстративное фото www.kp.ru Как стало известно, самый популярный в мире сервис для общения, который принадлежит компании Facebook, перестанет работать на миллионах смартфонов на базе операционных систем Android и iOS, по причине того, что разработчики WhatsApp решили отказаться от поддержки уже устаревших электронных устройств. Так, с 1 февраля 2020 года поддержка данного мессенджера прекратится на телефонах, работающих на уже давно неактуальных версиях ОС. Сообщается, что с данной даты использовать WhatsApp не смогут владельцы iPhone на базе iOS 7 и более старой. Кроме того, возможности пользоваться самым популярным мессенджером лишатся владельцы уже очень сильно устаревших телефонов, функционирующих под управлением Android 2.3.7 и старее. Всем пользователям такой электроники рекомендуется обновить их до более нового ПО, а если сделать это не представляется возможным, то следует задуматься о замене на более новые электронные устройства, отмечается в информации. Кроме того, с 31 декабря 2019 года WhatsApp перестанет работать на смартфонах, работающих на платформе Windows Phone, причем ее версия не имеет значения. Такими устройствами в настоящее время пользуются миллионы людей по всему миру, но уже вскоре число таких сократится в разы, ведь без самого популярного в мире сервиса для общения пользователи не смогут обмениваться друг с другом сообщениями, пересылать файлы, а также использовать многие другие возможности. Владельцам гаджетов на WP стоит начать выбирать себе новый телефон, работающий на какой-либо другой платформе, пишет Akket.com. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.