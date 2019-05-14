Мужчину сняли на видео на перекрестке. Авторы ролика предположили, что это снова какой то спор. FdVkuc-aK2k Но пользователи Сети сообщили - мужчина не в первый раз выходит на улицу в женском одеяние. Как говорят очевидцы, сотрудникам полиции удалось задержать его около ТЦ "Алатау" во 2 мкр. Выяснялось, что в августе 2018 года он уже прославился дефиле в купальнике. Тогда полиция тоже задерживала нарушителя и проводили с ним воспитательную работу. Q3tM3TmngT4 Мужчине грозит административное наказание за мелкое хулиганство. Об этом сообщили в полиции. «Наказание, предусмотрено ст. 434 Кодекса об административных правонарушениях РК», − прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области. Напомним, недавно Актау также прославила девушка на дороге.