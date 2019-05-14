Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, с начала 2019 года на территории области были зарегистрированы 528 фактов мошенничества, среди которых 215 преступлений в сфере интернет-услуг, 109 преступлений в области недвижимости, 85 фактов в сфере трудоустройства и обучения. – Наиболее распространённые способы мошенничества на территории области — это когда мошенники используют интернет-ресурсы и выкладывают объявления на сайтах о продажи движимого или недвижимого имущества по существенно ниже рыночной цене того или иного имущества, что является заманчивым для граждан. Указывая при этом одно «но», то что якобы уже проживает за пределами страны или того или иного города РК. Выйдя на связь с клиентом он просит показать вашу платежеспособность и предлагает вам осуществить перевод денежных средств в размере определенной суммы на имя вашего близкого родственника или знакомого через систему быстрых переводов, - сообщили полицейские. Житель Темирского района Актюбинской области с августа по ноябрь 2018 года пообещал 15 жителям области трудоустроить их на высокооплачиваемую работу в нефтегазовом секторе. – Он завладел денежными средствами 15 людей Темирского района и соседней Атырауской области в размере от 30 до 40 тысяч тенге с каждого. Жительница города Актобе, представляясь служащей одного из госорганов, под предлогом реализации льготного жилья по низким ценам, завладела денежными средствами 12 актюбинцев, причинив материальный ущерб каждому от 1 до 12 млн тенге, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области. В связи с этим полицейские просят граждан быть бдительными, чтобы не стать жертвами мошенников. – Не сообщайте свои личные данные и не предоставляйте копии документов посторонним лицам. Приобретайте товары и услуги через интернет только у проверенных общеизвестных компаний, действующих на протяжении длительного времени. Получайте государственные услуги только в специальных государственных учреждениях. При осуществлении денежных переводов не сообщайте посторонним лицам коды, пароли, а также не отравляйте фотографии документа о переводе, - советуют полицейские.