15 мая в казахстанских школах пройдёт общенациональное родительское собрание, передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото из архива "МГ"

– Общенациональное родительское собрание должно затронуть каждую казахстанскую семью, в которой есть школьники, кому небезразлично чем живёт современная школа, – говорится в сообщении ведомства.

У родителей день общенационального родительского собрания есть возможность прийти в школы, чтобы встретиться с руководством, классным руководителем, учителями и обсудить текущие вопросы, планы на следующий учебный год. Министерство приглашает всех родителей школьников принять участие в собрании. Министр образования и науки Куляш Шамшидинова просит работодателей в этот день не задерживать своих сотрудников, чтобы они успели посетить школы, где учатся их дети.